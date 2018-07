Cava, torneo in memoria dei supporters scomparsi: dieci feriti per un petardo

Tensione, durante il torneo dei tifosi “A chi ci guarda da lassù”, a Cava, domenica pomeriggio. Circa una decina di feriti lievi, infatti, alla conclusione della manifestazione che celebra il ricordo e la memoria dei supporters della Cavese scomparsi. Il finale inaspettato è stato causato da un petardo artigianale.

L'incidente

Presso il piccolo campetto adiacente all'ex hotel “Due Torri” alla frazione Maddalena, alla fine del torneo, premiazione e fuochi pirotecnici hanno entustiasmato i presenti, ma, ad un tratto, un razzo di grosse dimensioni sarebbe esploso ad altezza uomo, come riporta La Città. Dieci persone sono finite in ospedale, ferite dal botto. Non si conoscono esattamente la dinamica e le cause dell'incidente: accertamenti in corso.