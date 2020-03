Torre del Greco, cade dal balcone di casa: muore una giovane salernitana

Dramma in via Vittorio Veneto a Torre del Greco, dove una ragazza di 31 anni, P.B le sue iniziali, è caduta dal balcone di casa, perdendo tragicamente la vita. Sul posto sono giunte due ambulanze e i vigili del fuoco, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. In molti hanno assistito in strada alla caduta, non si sa ancora se avvenuta per un incidente o per un insano gesto, avvisando il 118.

Il legame con Salerno

La giovane, appassionata di arte e scrittura ed originaria di Salerno, è figlia di un ex magistrato e dell’direttrice della Certosa di San Lorenzo di Padula, i quali sono subito corsi in ospedale per vedere cosa fosse accaduto. Loro non crederebbero all’ipotesi del suicidio anche perché – secondo quanto avrebbero riferito ai carabinieri – la figlia, fino a qualche ora prima della tragedia, si era mostrata serena e tranquilla al telefono proprio con la madre. Le indagini sono tuttora in corso.