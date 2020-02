Torri nell'area ex Marzotto, in via Santi Martiri spunta il punto vendita

E' spuntata in città, in via Santi Martiri Salernitani, Porta del Mare, alias agenzia per la vendita degli appartamenti che sorgeranno presso le nuove torri nell'area ex Marzotto, denominata Porta di Mare.

La sede per la vendita degli appartamenti ha suscitato molta curiosità in cittadini e visitatori: si tratta, infatti, di un punto di riferimento specifico per chi intende vivere o lavorare in quell'area.



