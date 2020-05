Panico a Torrione: auto senza freno a mano sfonda una fioriera

Panico a Torrione: un'auto senza freno a mano sfonda una fioriera. E' accaduto stamattina in via nella trafficata via Pietro del Pezzo.

I dettagli

La vettura, una utilitaria, era stata lasciata incustodita dal conducente che si era allontanato per il disbrigo di alcune pratiche. L'auto ha cominciato a muoversi pericolosamente in retromarcia. Tanta paura ma nessun danno a persone: l'auto avrebbe potuto investire anziani e passeggini.