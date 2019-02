Vedono i carabinieri e fuggono, inseguimento a Torrione: un arresto

Momenti di tensione, questa mattina, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove due uomini a bordo di un motorino non si sono fermati ad un posto di blocco dei carabinieri. E’ nato, subito, un inseguimento partito da via Posidonia e terminato in una curva di via Pasquale Atenolfi, dove i fuggitivi hanno perso il controllo dello scooter cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L'arresto

Uno dei due è riuscito a fuggire a piedi, mentre l’altro è stato prontamente arrestato (come mostra la fotografia) dai militari dell’Arma, che lo hanno condotto in caserma per interrogarlo. Intanto proseguono le ricerche per rintracciare il fuggitivo. Increduli gli automobilisti e i passanti che hanno assistito ad una vera e propria scena da film.