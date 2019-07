Parte da Salerno il tour di Civati: a bordo di furgoncino elettrico girerà l'Italia con i libri di People

Parte da Salerno, con un doppio incontro, il tour di Civati: girerà l'Italia con i libri della casa editrice People (www.peoplepub.it) a bordo di un furgoncino elettrico farà tappa in varie città per parlare con le persone, confrontarsi sui libri della casa editrice People, ma anche di altri libri preziosi. Il primo appuntamento è per oggi (sabato 13 luglio) alle 18, al Giardino della Minerva. A seguire il secondo incontro al Lanificio San Salvatore, a partire dalle ore 20. Saranno quindi salernitane le prime tappe di quello che Civati e la sua casa editrice People hanno chiamato l'Antiorario tour.

La seconda tappa

Un'altra tappa salernitana è prevista il giorno dopo: domenica 14 luglio, infatti, il furgoncino di Civati si fermerà a Marina di Ascea al presidio dell'Ente nazionale protezione animale alla spiaggia delle tartarughe. "Andremo a bassa velocità, per guardarsi intorno. Per capire qualcosa più del solito. Per andare in profondità in un Paese che abbiamo largamente perduto", ha scritto Civati sul suo blog per spiegare il progetto del suo Antiorario tour.