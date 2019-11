Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tournée campana per il romanzo “Il masai bianco”. Gli incontri si terranno: mercoledì 20 novembre alle ore 10:00 presso L'Istituto "Genovesi-Da Vinci" di Salerno. Sempre mercoledì alle 18:00 nella libreria Ex Libris Cafè di Polla e poi alle ore 20:30 di nuovo a Salerno nella bottega storica Botteghelle65. Il giorno seguente, giovedì 21, lo scrittore sarà ospite della Libreria Imagine's Book di Salerno alle 17:30, mentre alle 21:00 incontrerà il pubblico di Santa Maria la Carità in un incontro organizzato dal Forum dei Giovani.

“Il masai bianco” è il titolo del romanzo scritto da Matteo Transtevere, giovane e promettente autore calabrese. La storia narra le vicende di Martin, un uomo di business pronto a firmare un contratto multimilionario con il Governo della Tanzania per la costruzione di grosse infrastrutture nel Paese. Continue coincidenze lo portano in un villaggio di primitivi. In quel mondo così diverso dal suo, si troverà faccia a faccia con le maschere che per anni ha indossato per proteggersi dalle sue paure, ma che inevitabilmente gli hanno impedito di vivere. Sarà quindi obbligato a fare una scelta: restare nella gabbia che lo fa sentire al sicuro, o uscirne con coraggio per conquistare una piena felicità. Si tratta una storia avvincente, raccontata con una regia quasi tridimensionale, dove i colpi di scena si susseguono fino all'ultima pagina. Il romanzo, inoltre, suggerisce profondi spunti di riflessione che offrono al lettore l'opportunità di osservare la propria vita e di trasformarla in un'esperienza meravigliosa.

Matteo Transtevere si è laureato in economia a Roma. Dopo aver lavorato come consulente aziendale a Londra, diventa giornalista economico, un lavoro che per diversi anni lo porta in giro per il mondo. In queste settimane sta girando l’Italia per presentare questo suo primo romanzo.