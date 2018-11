"Tra fratelli" regia di Lidia Vitale alla 72^ edizione del festival del Cinema di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tra Fratelli, cortometraggio scritto e diretto dall'attrice e regista Lidia Vitale, in concorso nella categoria Corti e Web Serie alla 72^ Edizione del Festival del Cinema di Salerno, sarà proiettato martedì 27 novembre ore 15.30 presso il Cinema Augusteo di Salerno. Ispirato da una storia personale, Tra Fratelli è interpretato dalla giovane attrice Blu Yoshimi (Piuma, Caos Calmo, Una Pallottola nel cuore 3) , da Giulio Forges Davanzati e da Alessandro Proietti. Storia ambientata nella periferia romana, in cui tutti tradiscono tutti. Scritto, diretto e prodotto dall’attrice e regista Lidia Vitale (Meglio gioventù, La bellezza del Somaro, Tulipani del regista premio Oscar Mike Van Diem) vanta una team tecnico tutta al femminile: Maura Morales Bergman alla fotografia, Maria Teresa Padula alla scenografia e Olga Mikalowska ai costumi. Tutto legato e accompagnato dalle musiche di Edoardo Elia, giovane artista appartenente al genere cantaurato pop. Sinossi Il cortometraggio si basa su una triangolazione di tradimenti nella periferia romana, in una visione minimalista e concentrata sul lavoro intimo dei personaggi dove il dramma si regge anche sulla leggerezza dello sviluppo del tema. Tre personaggi: Martina, Roberto e Francesco coinvolti reciprocamente. Tutti tradiscono tutti. Regista Lidia Vitale attrice e regista romana, muove i suoi primi passi nel mondo cinematografico studiando all’Actors’ Studio di Los Angeles, esperienza che le permette di creare, con la regia di Eva Minemar, lo spettacolo teatrale “Solo Anna”, dedicato alla grande attrice Anna Magnani. Tra i ruoli che l’hanno resa nota al cinema e in tv: Il magistrato Giovanna Carati a La Meglio Gioventu’ di M.T. Giordana, Giovanna ne I Nostri Ragazzi di I. De Matteo, Enza Sabotino in “Liberi Sognatori” di Michele Alhaique e Delfina ne La Bellezza del Somaro di Sergio Castellitto. Protagonista del nuovo corto di Paolo Sorrentino, “Piccole Avventure Romane”, la Vitale ha partecipato alla nuova serie FOX “Romolo & Giuly – La guerra mondiale italiana”, nelle vesti di Anna Montacchi, madre di Romolo e nella promozione del film “Tulipani”, dal regista premio Oscar Mike Van Diem, in cui figura tra i volti protagonisti. Attualmente è impegnata sul set della nuova stagione di “Rosy Abate”, “I Medici 3”e della serie Netflix “ Sanctuary” al fianco di Matthew Modine.

Gallery