Traffico e ingorghi sulla statale amalfitana, la Fit Cisl: "Ripristino degli specchi convessi"

Ha scritto all'Anas, la Fit Cisl, nonchè alla Polizia Stradale e alla Prefettura di Salerno per chiedere alla stessa Anas, proprietaria della Statale 163 Amalfitana, il ripristino degli specchi convessi, utili ad evitare pericoli e facilitare la viabilità dei mezzi pesanti.

L'appello

In vista della imminente stagione turistica, infatti, l'auspicio è quello di un intervento celere affinchè, al più presto si ripristinino le condizioni di sicurezza e si adottino nuove soluzioni per alleviare il traffico al fine di evitare ingorghi. L'appello è anche per una maggiore attenzione nel rispetto dei divieti di sosta lungo tutta la statale con maggiori controlli.