Traffico internazionale di auto di lusso rubate: coinvolto anche il porto di Salerno

Scoperto un traffico internazionale nel Porto di Gioia Tauro di auto costose o di lusso rubate in Canada. Le indagini, avviate dalla Polizia di Stato dello scalo aeroportuale di Fiumicino e condotte dalla Polizia di Frontiera di Salerno e Gioia Tauro in collaborazione con le autorità canadesi, riguardano vetture come una Chevrolet “Camaro”, la Mercedes “GLC 4.3 AMG” e coupè, Suv, Jeep Land Rover, Hyundai il cui valore oscilla tra i 50 e gli oltre 100mila euro. Trenta, le auto sequestrate per un valore complessivo di oltre un milione di euro.

Il sistema

Le auto, dopo essere state trasferite da Montreal in container via nave in transito in Italia, venivano trasportate in Turchia ed in Libia, nei Porti di Mersin e Khoms, e successivamente rivendute a persone facoltose a cifre convenienti. Una prima rotta di traffici illeciti collegava il Canada con la Turchia, con breve scalo nel porto salernitano, mentre un secondo e più consistente corridoio illecito di trasferimento dei veicoli rubati passava attraverso lo scalo di Gioia Tauro, direzione coste libiche. A Gioia Tauro, il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera ha intercettato e richiesto all’Ufficio delle Dogane il blocco dell’intero carico, collocato su quattro navi cargo. Sono stati 25 i container sottoposti a controllo scanner e ad una minuziosa analisi dei documenti commerciali di transito. All’interno oltre 100, i veicoli ispezionati.