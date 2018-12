Code e caos in città per le Luci, risplende anche l'albero alla stazione

Caos e code in città: sul Corso Garibaldi, in via Roma e nelle altre strade del centro, da questo pomeriggio, rallentamenti e traffico stanno causando non pochi disagi a chi è alla guida.

Boom di presenze, a piedi e in auto, in occasione dell'inaugurazione del grande albero e del villaggio di Babbo Natale. Intanto, è stato illuminato anche l'albero alla stazione (foto in basso di Antonio Capuano ndr): sobrio e classico, sta già attirando numerosi consensi. Oltre 400 i pullman turistici in arrivo: super lavoro, dunque, per la Polizia Municipale e i volontari in campo per agevolare il flusso di visitatori.



Gallery