Code e caos in Tangenziale: continuano i disagi per i lavori

Come da previsioni, i lavori in tangenziale hanno nuovamente arrecato non pochi disagi agli automobilisti. Completamente in tilt, infatti, il traffico, con la riapertura delle scuole: code di auto e rallentamenti sul raccordo Avellino – Salerno e per chi proviene dalla Valle dell’Irno o percorre la A3 e la Statale 18.

I disagi

Con il restringimento, obbligatorio, dell’accesso da nord alla tangenziale, da Fratte fino a Pontecagnano, innumerevoli sono stati i disagi per i cittadini. Entro venti giorni, ad ogni modo, dovrebbero terminare i lavori nella prima parte del viadotto ed entro novembre, dovrebbero concludersi l'intervento sul lato destro del viadotto della tangenziale.