Caos Viadotto Gatto, Cammarota: "Interdire il traffico dei tir nei gorni festivi"

“Se accade una emergenza imprevista è giusto attendere soluzioni, ma se il caos si verifica ogni giorno festivo, come avviene per il traffico del Viadotto Gatto, le responsabilità sono gravissime e meritano censure gravissime”. E' quanto osserva Antonio Cammarota, capogruppo consiliare La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, il quale interviene sulla vicenda del traffico al viadotto Gatto.

I disagi

Riflettori puntati, dunque, sugli appelli contro la mala gestio del traffico cittadino, in particolare per l’unica strada di accesso alla città, e "l’atteggiamento assurdamente permissivo nei confronti del traffico dei mezzi pesanti per il Porto commerciale".

Parla Cammarota