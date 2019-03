Costiera Amalfitana paralizzata dal traffico, Gagliano: "Intervenga il Prefetto"

Caos e disagi, alle 7.30 di questa mattina, in Costiera Amalfitana con la Strada Statale 163 già paralizzata dal traffico veicolare. A denunciarlo su Facebook è l’imprenditore alberghiero ed ex sindaco di Praiano Salvatore Gagliano che torna a rivolgersi al Prefetto e ai sindaci della Divina: “Tra pochi giorni la strada sarà impercorribile. Credetemi è una vera vergogna”.

L'appello

Poi rilancia la sua proposta: “Subito gli ausiliari del traffico. Se non li finanzia la Regione, li finanziassero i Comuni con i proventi delle Tasse di Soggiorno. E ‘ una questione di rispetto nei nostri confronti e nei confronti dei turisti, i quali pagano una tassa per dormire in Costiera e poi devono anche restare nel traffico. Che vergogna” conclude Gagliano.