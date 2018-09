Traffico paralizzato in Costiera: Salvatore Gagliano scrive ai sindaci

"Cari amici sindaci, vi supplico: evitiamo di ricorrere al detto "Mentre i medici pensano, il malato muore. La costiera amalfitana scoppia". Salvatore Gagliano, imprenditore albeghiero di Praiano e presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, ha preso carta e penna e ha denunciato la sua disavventura automobilistica in Costiera Amalfitana, paralizzata dal traffico: 75 minuti per andare dal bivio per Agerola ad Amalfi.

Lo sfogo

"E’ una vergogna - ha scritto Gagliano sulla sua pagina facebook - Un’ora e 15 minuti per percorrere meno di due chilometri. Organizziamoci perché di questo passo in Costiera non verranno più le persone che la frequentano oggi. E per l’economia della Divina Costa sarebbe un danno incalcolabile. Speriamo bene!". Gagliano, un mese fa, si era anche espresso contro il progetto delle gallerie in Costieraa Amalfitana e aveva proposto l'assunzione di 50 giovani per la gestione del traffico.