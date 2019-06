Traffico di droga tra la Piana del Sele e la Calabria: raffica di arresti

Nuovo blitz antidroga in provincia di Salerno. Alle prime luci dell’alba i carabinieri hanno eseguito un’operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacente nei comuni di Eboli, Campagna e San Luca (provincia di Reggio Calabria) notificando diverse ordinanze restrittive emesse dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’accusa per gli indagati è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

I dettagli dell’operazione saranno comunicati nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 presso la Procura di Salerno.

In aggiornamento