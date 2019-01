Traffico di droga a Campagna: chiesti cento anni di reclusione per gli imputati

Cento anni di reclusione: questa la richiesta per i 21 imputati coinvolti nell’operazione che a giugno 2017 mise fine ad un giro di spaccio di droga e marijuana a Campagna. La droga veniva acquistata a Torre Annunziata, nel napoletano, per essere rivenduta a diversi spacciatori della Piana del Sele. Nell’udienza, il pm Rocco Alfano ha chiesto di condannare gli imputati in quanto accusati a vario titolo di detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata alla vendita di droga, porto illegale di armi e munizioni e danneggiamento aggravato.

Come riporta La Città, tra gli imputati, sotto processo sono finiti i fratelli Cosimo (la richiesta di condanna è di 8 anni) e Cristian (un anno e sei mesi) Busillo di Campagna, figli di Antonino, considerato uno dei promotori dell’associazione dedicata allo spaccio, e di Gerardina Piccirillo (il pm vuole per lei una pena di 7 anni).