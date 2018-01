Traffico di esseri umani dalla Romania all'Agro: chiesta la condanna

Andavano a prelevarli nei paesi più poveri della Romania, quasi sempre con menomazioni fisiche e, giunti nell’Agro nocerino sarnese, li piazzavano davanti a chiese e supermercati per mendicare, finanziando così le casse dell’organizzazione. Come riporta La Città, era il febbraio del 2016 quando quel traffico di esseri umani fu stroncato con gli arresti: ora per promotori e partecipanti del sodalizio criminale è arrivata la richiesta di condanna.

La richiesta

Il pubblico ministero Rocco Alfano ha chiesto alla Corte d’Assise otto anni di carcere per il 50enne romeno Zoltan Kozak e il connazionale di 24 anni Mihaly Matyas (detto Miu), sei anni per il 58enne Cornel Comaniciu (che si occupa dei viaggi ed è anche lui originario della Romania), e per moglie e figlia di Kozak. Si attende la sentenza a inizio febbraio.