Guasto al bus in piazza Casalbore: traffico paralizzato da piazza XXIV Maggio a via Nizza

Caos a Salerno centro: da piazza XXIV Maggio, passando per via Volpe e fino in via Nizza, traffico paralizzato, oggi, poco prima delle 12, tra clacson impazziti e automobilisti infuriati.

Il fatto

Un bus, infatti, si è improvvisamente bloccato, a causa di un guasto, in piazza Casalbore, all'altezza della fermata: nell'attesa che il mezzo venisse rimosso, inevitabilmente, si sono formate lunghe code di vetture anche nelle strade limitrofe. Solo dopo diverso tempo, la situazione è tornata alla normalità.

Gallery