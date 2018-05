Traffico in tilt a Salerno: code di auto e disagi per i lavori di manutenzione

Traffico paralizzato in diverse zone della città, stasera, a Salerno. In particolare, code di auto in via Memoli, via Paolo De Granita e verso la zona Carmine e Irno. Da oggi e fino al prossimo 26 maggio, infatti, è chiusa al traffico la bretella (situata al km 55) di collegamento con le autostrade A2 “del Mediterraneo” ed A3 “Napoli-Salerno”, come comunicato dall'Anas. Il provvedimento è stato stabilito per via dei lavori di manutenzione straordinaria tra lo svincolo di via Irno e lo svincolo di Fratte, in corrispondenza del viadotto ‘Cristoforo’, sulla Tangenziale.

I disagi

La circolazione in carreggiata nord in direzione delle Autostrade segue la deviazione con uscita allo svincolo di Fratte e il prosieguo lungo la strada comunale via Irno (ex SS88) per circa 100 metri, al fine di riprendere la direzione Autostrade attraverso lo svincolo di Fratte in entrata sulla Tangenziale. Non sono mancati i restrigimenti di carreggiata sulla stessa Tangenziale e la pioggia a favorire ancora di più il rallentamento del traffico: automobilisti con i capelli rizzati per lo stress e le infinite attese.