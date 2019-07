Caos traffico sul raccordo Salerno-Avellino: Valiante scrive al Prefetto

Percorrere il raccordo Salerno – Avellino è diventato un vero e proprio incubo. Ogni giorno lo stesso copione: code e disagi, con gli automobilisti puntualmente imbottigliati nel traffico. I cantieri sulla Sa – Av mettono a dura prova, in particolare, la città di Baronissi specialmente nelle ore di punta del mattino, le cui strade diventano percorso alternativo e si trasformano in una trappola per gli automobilisti con ingenti ingolfamenti lungo le strade cittadine.

La proposta

Il sindaco Gianfranco Valiante chiederà ai sindaci di Fisciano Vincenzo Sessa, di Mercato San Severino Antonio Somma, di Pellezzano Francesco Morra e di Salerno Vincenzo Napoli di sollecitare l’apertura di un tavolo di coordinamento in Prefettura. Tra le proposte che il primo cittadino avanzerà a Prefetto e Anas, lavori solo in orario notturno (dalle 22 alle 5) e un piano di presidio della Polizia Stradale lungo il raccordo e le uscite di Baronissi per favorire afflusso e deflusso dei mezzi e scongiurare i frequenti incidenti.

Non solo. Ma Valiante auspica anche l’avvio dei lavori alla terza corsia e alla messa in sicurezza del lotto Salerno-Fratte-Mercato San Severino affinché venga rispettato il cronoprogramna di Anas e Ministero che prevede l’approvazione del progetto esecutivo e le procedure di affidamento dei lavori.