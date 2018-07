Code in tangenziale e in autostrada: domenica da dimenticare per gli automobilisti

Traffico in tilt lungo nel salernitano. Code sulla litoranea e sulla Aversana, ma anche sulla A2 all'altezza di Pontecagnano in direzione nord e sul raccordo Salerno Avellino.

Le altre code

Non sono mancate code in tangenziale per via dei restringimenti all’altezza dell’uscita di San Leonardo verso Fratte. Sulla Salerno – Napoli in direzione del capoluogo partenopeo, rallentamenti alla barriera di Nocera Inferiore. Ovviamente, complice il sole, traffico anche lungo la Statale 163 Amalfitana.