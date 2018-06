Lavori in Tangenziale, salernitani “intrappolati” in auto: l'appello della Cisal

"La decisione di aprire due cantieri, in direzione nord e sud, lungo la Tangenziale di Salerno nello stesso momento è stata scellerata". Parole di Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal Salerno, contesta la gestione dei lavori lungo la Tnagenziale di Salerno da parte dell'Anas. "Inviterò personalmente il procuratore Corrado Lembo a verificare se siano state rispettate tutte le norme in materia di legge. I salernitani che si trovano in quel tratto di strada ogni mattina sono ormai intrappolati da più di un mese".

I disagi

Secondo il sindacalista, "il viadotto Cristoforo, quello per cui da Fratte ci si immette sulla Salerno-Reggio Calabria o consente di imboccare il raccordo per Avellino, è stato riaperto da poco, ma la situazione non cambia. I disagi, tra le 7 e le 11, sono immani per chi deve raggiungere la zona orientale della città. Vorremmo capire cosa ha pensato chi aveva il dovere di pianificare questi lavori e soprattutto comprendere se la tabella di marcia per il tratto in questione sia stata rispettata. E' da marzo che i cantieri sono aperti a Fratte e, augurandoci che il viadotto Cristoforo resti aperto, si prospetta un estate d'inferno per chi resterà in città e non andrà in vacanza. Troppo poco è garantire lo stop dei lavori durante l'esodo estivo, quando molte attività lavorative sono chiuse".

L'appello di Vicinanza