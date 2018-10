Traffico in via Costantino l'Africano: due auto bloccano camion dei vigili del fuoco

Caos e disagi, questa mattina, in via Costantino l’Africano, alle spalle dei “Distinti” dello stadio Vestuti di Salerno, dove due automobili, parcheggiate in malo modo, hanno impedito ad un camion dei vigili del fuoco di proseguire il suo tragitto. In pochi secondi si è creata una lunga fila di traffico. Ci sono voluti più di dieci minuti per liberare la strada e far tornare la circolazione veicolare alla normalità.