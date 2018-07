Traffico in tilt sul Viadotto Gatto: automobilisti esasperati

Traffico in tilt, questa mattina, sul Viadotto Gatto di Salerno, dove lunghe code di auto e camion che si sono formate sia in direzione dello svincolo dell’autostrada sia verso la Costiera Amalfitana (via Benedetto Croce). Un problema che si ripropone ogni fine settimana, soprattutto la domenica, quando migliaia di persone si dirigono verso le località turistiche della Divina. Da tempo i residenti chiedono all’amministrazione comunale di intervenire. Anche perchè la stagione estiva sta entrando più nel vivo e la presenza di turisti è destinata ad aumentare.