Tragedia a Mercato San Severino: muore a 4 mesi nella culla

Tragedia a Mercato San Severino: come riporta Il Mattino, il piccolo Francesco, di appena quattro mesi, è deceduto ieri mattina mentre era nella culla. Si pensa che si possa esser trattato della sindrome della morte improvvisa, nota anche come morte in culla.

La dolorosa scoperta

I genitori, fatta l'agghiacciante scoperta, lo hanno condotto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, ma, purtroppo, il piccolo era già deceduto.

Gli accertamenti

Sarà solo l’autopsia a poter dare delle risposte per per spiegare la dinamica e le cause del dramma. Dolore.