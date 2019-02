Una donna di Tramonti, già sottoposta agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di minori, è stata rinchiusa nel carcere di Salerno. Il provvedimento scattato a seguito di alcuni controlli svolti dai carabinieri, i quali hanno accertato che la donna ha più volte violato la precedente misura cautelare ricevendo, in casa, persone non autorizzate dall’Autorità Giudiziaria.

L’inchiesta

Le indagini sono iniziate nel 2017 a seguito di una segnalazione, che, successivamente ha consentito ai militari dell’Arma di verificare gli abusi sessuali consumatisi all’interno di una vera e propria "casa degli orrori" di Tramonti. A compierle, oltre ai genitori della vittima, anche il fratellastro e la coniuge di quest’ultimo. E' emerso, inoltre, lo stato di abbandono materiale e morale in cui versava la povera ragazzina di appena 10 anni, non nutrita adeguatamente, percossa per futili motivi e costretta a pulire la casa e a badare alla sua sorellina. Tutti erano finiti agli arresti domiciliari, ad eccezione del padre della vittima che è stato condotto subito in carcere. Una storia agghiacciante.Abusi sessuali nella "casa degli orrori": anche una donna finisce in carcere