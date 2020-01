Compie 106 anni il primo giorno dell'anno, auguri ad Anastasia Russo

Compleanno nel primo giorno dell'anno. Vive in Costiera Amalfitana una delle donne più longeve della Campania. Anastasia Russo di Tramonti ha compiuto 106 anni. Lo racconta Il Vescovado. La donna ha 10 figli e oltre trenta tra nipoti e pronipoti. Vive in una casa a Corsano. Dal novembre del 2018 è la donna più longeva della Costiera Amalfitana. Una vita lunghissima, vissuta in maniera dignitosa, semplice e salutare, tra la famiglia e amore per la montagna e il lavoro. Testimone, ovviamente, di tanti eventi storici, vissuti in prima persona.