Colta da malore a Tramonti: anziana soccorsa da eliambulanza

Momenti di apprensione, nella giornata di ieri, a Tramonti, dove un’anziana con gravi problemi respiratori è stata soccorsa da un’eliambulanza del 118.

Il soccorso

La 71enne - riporta Il Vescovado - è giunta nel primo pomeriggio, a bordo di un'ambulanza, al pronto soccorso del Costa d'Amalfi in codice rosso. Immediatamente trasferita in sala rianimazione, è stata intubata dal rianimatore di turno. Ma, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti del caso, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Al "Ruggi d'Aragona" i posti in Rianimazione erano tutti occupati.