Orrore in Costiera, trova il suo cane impiccato vicino casa

Azione macabra quella compiuta a danno di un cane, in Costiera Amalfitana. Dopo gli avvelenamenti verso cani e gatti, a Tramonti un cane è stato trovato morto con un cappio al collo. Si trovava in un canale di scolo nella frazione di Pietre. Era un meticcio, che risultava scomparso da ieri, con il padrone che lo aveva cercato fino ad oggi, in primis nei pressi di casa. Questa mattina lo ha trovato appeso ad un cappio, senza vita. Un'azione atroce, risultato della follia certamente di qualche balordo