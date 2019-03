Nascondevano droga in bagno a Tramonti: denunciati due genitori

I carabinieri hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione di Tramonti occupata da una famiglia. Nel corso della perquisizione hanno rinvenuto, nascosti in un bagno, 30 grammi di hashish.

La perquisizione

I genitori di una bambina sono stati condotti in caserma per essere identificati, mentre la loro figlia, di piccola età, segnalata al tribunale dei minori. Al termine delle formalità di rito i due coniugi sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente.