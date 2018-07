Andava in giro con droga e coltello: arrestato 28enne a Tramonti

Un 28enne di Pagani, N.R le sue iniziali, è stato arrestato in Costiera Amalfitana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi.

I controlli

Il ragazzo è stato fermato a bordo della sua automobile in località Valico di Chiunzi, a Tramonti, è stato perquisito dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di 50 grammi di hashish e 13 di polvere bianca, ma anche un coltello a scatto con una lama di 7 centimetri. Tutto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.