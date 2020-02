Colto da malore sull'uscio di casa: muore commerciante a Tramonti

Tragedia, oggi pomeriggio, a Tramonti, dove un commerciante di 56 anni, A.C le sue iniziali, è stato colto da un malore.

Il dramma

L’uomo si è sentito male mentre si trovava all’ingresso della sua abitazione. In pochi attimi è caduto al suolo. A soccorrerlo i familiari e alcuni abitanti della frazione di Polvica che hanno cercato di rianimarlo con un defibrillatore. Ma, purtroppo per lui, non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e due figli.