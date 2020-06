Si oppone al test antidroga: denunciato 18enne a Tramonti, nei guai anche l'amico

Un ragazzo di 18 anni di Tramonti è finito nei guai perché, questa mattina, si è opposto al test antidroga durante un posto di blocco. Il giovane era in sella ad uno scooter insieme ad un amico, il quale ha consegnato subito una piccola quantità di hashish per uso personale. E, per questo, è stato segnalato alla Prefettura di Salerno. Il 18enne, invece, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

I controlli

Nel corso dei controlli lungo le strade della Costiera Amalfitana sono state impiegate 10 autovetture e più di 20 uomini, identificate oltre 100 persone, controllati un'ottantina di veicoli ed elevate 11 sanzioni al Codice della Strada. Per altri due ragazzi è scattata la segnalazione per detenzione di piccole quantità di droga