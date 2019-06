Verde, arancio e blu: è ad Acciaroli il "tramonto perfetto"

Che sia quello perfetto tanto agognato o, invece, che si limiti a somigliargli, non è dato saperlo. Ma, in ogni caso, il tramonto "catturato" ieri dal libraio di Acciaroli, Paolo Baron, ha regalato emozioni, suscitando stupore, in quanti hanno avuto la fortuna di ammirarlo.

La curiosità

Il titolare della nota libreria a due passi dal mare che "chiude per tramonto", ogni giorno, ieri ha pubblicato uno scatto davvero suggestivo. Chissà che il tuffo del sole in mare, ieri, non sia proprio quello inseguito con tenacia da Baron, diventato noto anche a livello nazionale, per la sua scelta di abbassare la saracinesca, quotidianamente, prima dell'imbrunire, per non perdere neppure un tramonto cilentano.