Tramonto di fuoco in Costiera: gli scatti di Fabio Fusco

Se non è il chiaro di luna, è il rosso di fuoco al tramonto: non smette mai di sorprendere ed incantare, la natura, in Costiera. In particolare, decisamente suggestivi gli scatti di ieri, a Positano, firmati Fabio Fusco che hanno catturato i colori di un pomeriggio da ricordare.

Nessun ritocco, nè effetto speciale: le tinte incandescenti erano esattamente le stesse che appaiono nelle foto. Da ammirare, senza fiato.

Gallery