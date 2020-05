Necessita di un trapianto di reni: teggianese chiede aiuto per il cugino in Venezuela

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mi chiamo Michele Cimino, sono originario di Teggiano. Volevo lanciare un appello per aiutare mio cugino Marco Cimino di 48 anni che vive in Venezuela. Purtroppo è gravemente malato ed ha bisogno di un trapianto di reni. La situazione socio- politica ed economica del Paese sudamericano è grave e sotto gli occhi di tutti con una sanità pubblica praticamente ridotta ai minimi termini. L'unica possibilità che gli resta è fare il trapianto in una struttura sanitaria privata, vista l'impossibilità di viaggiare, in tempi di coronavirus

Qui di seguito il link con l'appello della sorella Marisol che vive a Huston negli Stati Uniti, per una raccolta fondi:

https://www.gofundme.com/f/marco-needs-a-kidney-transplant?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet

I miei cugini, fratello e sorelle di Marco, sono molto legati al Paese di origine del papà: Teggiano dove attualmente mio zio Cono riposa in pace da alcuni anni.