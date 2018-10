Chiede di lavorare nella provincia di residenza del figlio, il Tribunale dà ragione a un infermiere

Ha dato ragione ad un infermiere, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli: l'impiegato presso l’Asl Napoli 1 aveva chiesto il trasferimento per tre anni all’Azienda sanitaria di Salerno. A.R., queste le iniziali del lavoratore assistito dal legale Gaetano Galotto della Cisl Funzione pubblica di Salerno, ha visto così riconosciuto il proprio diritto, nato dall’esigenza di poter lavorare, per un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi, presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Per i giudici napoletani si è trattato di una tesi valida, secondo la quale la disposizione in questione rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionali inerenti alla famiglia. In particolare, di quelli circa la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti da diversi articoli della Costituzione, i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti dei minori, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio dell’attività.

Parla Pietro Antonacchio, segretario generale della Cisl Fp Salerno