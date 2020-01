Trasfusione killer al Ruggi: maxi risarcimento per la famiglia Fasolino

Morì a causa di una trasfusione sbagliata ed ora l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona dovrà risarcire la sua famiglia con 1 milione e 200mila euro. Gerardo Fasolino 75enne pensionato, spirò nel 2009 a causa dello scambio di una sacca di sangue necessaria per un intervento chirurgico all’anca, ma incompatibile con quella del paziente.

I fatti

L'uomo, originario di Camerota, venne ricoverato al Ruggi per una banale operazione di protesi all’anca: in quei giorno, in un reparto diverso, era ricoverato anche un altro Fasolino, Matteo, con un gruppo sanguigno diverso. A Gerardo Fasolino, fu somministrata una sacca di plasma destinata all’altro uomo con lo stesso cognome, anche lui bisognoso di una trasfusione, come riporta Il Mattino. Quel fatale errore avrebbe provocato la morte di Gerardo Fasolino. La seconda tragedia fu scongiurata, in quanto i medici, accorgendosi dell'accaduto, bloccarono l'altra trasfusione. La causa iniziata nel 2011, dunque, si conclude con il maxi risarcimento che spetta alla famiglia Fasolino.