Fidanzati "in trasferta", centri estetici aperti e anziani a spasso: scattano le denunce nel salernitano

Riflettori puntati sull'emergenza Coronavirus in tutta Italia. Eppure, nel nostro territorio, non calano i casi di trasgressione da parte di cittadini che, evidentemente e nonostante l'aumento dei casi di contagio, continuano a sottovalutare il problema, non attenendosi alle indicazioni di decreti nazionali e ordinanze regionali e comunali.

Denunciati i fidanzati

In particolare, i carabinieri di Marina di Camerota hanno fermato due persone, dopo l’entrata in vigore del Decreto firmato lo scorso 9 marzo: i giovani, un 22enne di Castellammare di Stabia e un 35enne di Palomonte, non hanno potuto giustificare la loro presenza nel Comune per esigenze di lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio. I ragazzi, infatti, si erano spostati dal loro comune di residenza per far visita alle rispettive fidanzate: sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 650 c.p.

Il blitz a Baronissi

Intanto, nella Valle dell'Irno, è stato chiuso e sanzionato un centro estetico che, incurante delle prescrizioni, erogava prestazioni a due clienti, peraltro non del posto. A renderlo noto, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "I carabinieri hanno provveduto per quanto di competenza: ho disposto rigorosi e continui controlli su tutto il territorio", ha concluso il primo cittadino.

L'invito ai salernitani

E, infine un nuovo appello ai cittadini, troppo spesso ancora "distratti" nel rispettare l'ordinanza prevista dopo l'emblematico decreto "Io resto a casa", arriva anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: