Lotta a chi è senza biglietto a bordo dei bus: trasgressori fermati sul 24

Senza sosta, la lotta a chi non ha il biglietto a bordo dei pullman. Non sono mancati nuovi momenti di tensione, a bordo del bus della linea 24. Accompagnati dai Vigilantes dell’Europolice, i controllori hanno beccato una ragazza senza il regolare tagliando di viaggio: la giovane si è dileguata scappando di corsa.

Il caso

Sul mezzo erano presenti anche 7 cittadini extracomunitari che sono stati fermati ed accompagnati presso la Guardia di Finanza per l’identificazione. Lo sforzo dei verificatori sta fornendo buoni risultati: sono 5 in media, infatti, i verbali giornalieri eseguiti per ogni addetto.