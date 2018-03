Trasporti a Capaccio, M5S contro il Comune: la replica del sindaco

Hanno protestato più volte nei giorni scorsi, gli esponenti del M5S che avevano puntato il dito contro il Comune di Capaccio, dopo che un autobus che accompagnava gli studenti era rimasto in panne. Anche la ditta che si occupa del trasporto aveva accusato l’amministrazione comunale, facendo appello ad una più costante ed attenta manutenzione dei mezzi e delle strade. Non si è lasciata attendere, dunque, la replica del sindaco Franco Palumbo:

“Stiamo parlando di una problematica che abbiamo ereditato in quanto il contratto con la ditta che si occupa del servizio di trasporto scolastico è stato stipulato dalla vecchia amministrazione. Contrariamente però a quanto il Movimento 5 Stelle locale vuole dimostrare, i bambini sono l’espressione più bella della vita, ragion per cui non ci sogneremmo mai di metterli in pericolo. La verità è che il M5S locale cerca ogni pretesto per strumentalizzare. Altrimenti, se non l’hanno già fatto, aprissero una segreteria e lì i cittadini potranno rivolgersi per avere tutte le informazioni che vogliono. In ogni caso, colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti gli onorevoli del M5S affinché riescano a tradurre in proposte le proteste attuali, mentre sotto l’aspetto amministrativo locale sono davvero insignificanti”.