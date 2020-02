Fondi Salerno-Reggio Calabria, il ministro De Micheli: "Investimenti necessari"

"Gli investimenti pubblici sono indispensabili per il progresso e la crescita economica del Paese ed è fermo intendimento del Governo innalzare la capacità e le prestazioni dell'infrastruttura ferroviaria e migliorare la connettività - ad esempio con l'innalzamento della velocità sugli assi adriatico e tirrenico -, con l'obiettivo di migliorare la mobilità". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli rispondendo in question time alla Camera sulle iniziative per il rilancio del trasporto ferroviario.

I dettagli

La ministra ha ricordato che "con specifico riguardo alla rete infrastrutturale ferroviaria, il Contratto di programma Investimenti Rfi 2017-2021 prevede l'effettuazione di interventi al Sud pari al 36% delle risorse stanziate, percentuale che, in sede di aggiornamento per gli anni 2018 e 2019, e' stata elevata rispettivamente al 48% e al 41%". Inoltre, "il Piano industriale 2019-2023 di Rfi prevede l'effettuazione di interventi al Sud pari a 39 miliardi di euro, di cui 33 gia' finanziati, con un tasso medio annuo di crescita degli investimenti pari al 15%. Tre miliardi di euro sono destinati alla realizzazione dell'Alta velocita' di rete tra Salerno e Reggio Calabria. Al contempo - ha aggiunto - sono previsti investimenti volti a ridurre i tempi di percorrenza dalle Regioni del Sud verso il Nord Italia, garantendo un servizio di alta qualita' gia' dai prossimi mesi.