Gravidanza a rischio: eliambulanza trasporta donna da Sapri a Nocera, salvi mamma e bimbo

Salvati mamma e bimbo, nel salernitano: come riporta Il Mattino, una eliambulanza da Sapri a Nocera ha reso possibile una gravidanza a rischio, molto complessa. La paziente, alla 34esima settimane di gestazione, presentava una placenta previa, alias disposta nella parte bassa dell’utero davanti al feto: il problema avrebbe potuto provocare emorragie.

L'intervento

Immediato, dunque, il trasferimento da Sapri a Nocera dove ci sono reparti d’eccellenza all’Umberto I, anche per la terapia intensiva neonatale. Evitato, dunque, per il momento, l’intervento chirurgico con parto cesareo, al fine di dare maggiori possibilità al feto di continuare a vivere nel grembo materno e di non nascere prematuro.