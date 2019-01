Trasporto pubblico locale, proclamato lo sciopero: i disagi

Disagi in vista per i pendolari salernitani. Il prossimo 21 gennaio, infatti, è in programma uno sciopero di quattro ore (dalle 9 alle 13) degli autonoleggi con conducente e del trasporto pubblico locale. A proclamarlo le segreterie salernitane di Filt Cgil, Fit Cisl, Uit alla luce dell’organizzazione deliberata a livello regionale e nazionale.

I disagi

Il blocco interesserà, quindi, anche il salernitano, con stato di agitazione confermato dalla Sita Sud Campania. Non saranno dunque garantite le regolare corse dei servizi linea e del trasporto pubblico. Ai sensi della Legge 146/90, comunque, saranno garantite le corse con orari di partenza ed arrivo ai capolinea rientranti nelle fasce di garanzia.