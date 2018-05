Trasportava rifiuti speciali e pericolosi: denunciato un 64enne di Teggiano

E' stato denunciato un 64enne incensurato di Teggiano: i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina lo hanno fermato per trasporto e gestione illecita di rifiuti, nel corso di attività perlustrative nelle campagne del Vallo di Diano.

Il blitz

L’uomo è stato sorpreso dai militari del Nucleo Radiomobile nel territorio di San Pietro al Tanagro, mentre era intento a trasportare un autocarro di grossa portata con a bordo circa due tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrati rottami di auto, di vecchi elettrodomestici, lattine con oli minerali esausti, vario materiale ferroso, nonché diverse batterie esaurite di camion ed auto.

Le verifiche

In corso, dunque, accertamenti per verificare la presenza di eventuali siti per lo stoccaggio illecito. L’Autorità Giudiziaria e l’Arpac sono state informate del fatto: si indaga.