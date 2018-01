Pontecagnano, via libera al trasporto scolastico anche per il plesso dell’infanzia

Via libera al trasporto scolastico anche per il plesso dell’infanzia di Baroncino: lo ha stabilito l'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano, su impulso del sndaco Ernesto Sica e dell’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Rosalba de Vivo. Il provvedimento rappresenta un importante riscontro alle esigenze di mobilità manifestate da diversi genitori degli alunni che frequentano l’istituto. Il servizio è stato predisposto a partire da lunedì 8 gennaio.

Come richiedere il servizio

Gli interessati potranno presentare apposita istanza all’ufficio Pubblica istruzione entro il prossimo 15 gennaio ai fini dell’applicazione delle tariffe previste in base all’Isee dei richiedenti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della programmazione dell’Ente che, con delibera di Giunta Municipale, ha inteso garantire la salvaguardia degli attuali standard qualitativi dei servizi di trasporto e mensa scolastica attraverso il mantenimento di tutte le specifiche tecniche che ne certificano l’eccellenza. Per informazioni sui servizi scolastici e sul trasporto attivato per il plesso di Baroncino è possibile contattare l’ufficio Pubblica istruzione guidato dal responsabile Luca Coppola: Annamaria Alfano (089.386309 - alfano@comunepontecagnanofaiano.sa.it).

Le dichiarazioni del sindaco: