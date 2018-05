Trasporto scolastico a Salerno: tutte le info e le scadenze

Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Salerno ha in corso gli adempimenti amministrativi relativi all’organizzazione del Servizio Trasporto a mezzo scuolabus per l’anno scolastico 2018/2019.

Le tipologie

Il servizio si rivolge alle seguenti tipologie: alunni normodotati residenti nelle frazioni alte, nei rioni collinari e nelle zone dell’estrema periferia cittadina, frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primarie, domiciliati ad una distanza minima di 500 metri dal più vicino plesso scolastico; alunni e studenti con diverse abilità residenti nel Comune di Salerno, frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado.

Info utili

Gli interessati potranno presentare le relative istanze da martedì 22 maggio a giovedì 28 giugno 2018, presso gli Uffici del Servizio Pubblica Istruzione, in via San Domenico Savio, zona Carmine. Le istanze potranno essere consegnate solo il martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16.30 alle 17.30. Possono essere inoltrate anche tramite il servizio postale, a mezzo posta elettronica (e-mail g.martucciello@comune.salerno.it) o consegnate da terzi, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. I modelli di istanza e l’allegato relativo alle modalità di fruizione del servizio sono disponibili presso il Servizio Pubblica Istruzione – Via S. Domenico Savio n. 4 e sul sito internet del Comune, all’indirizzo www.comune.salerno.it. Per ulteriori informazioni, gli utenti possono contattare il numero telefonico 089667309.