Tratta ferroviaria Eboli-Calitri-Pescopagano: il comitato incontra Bellandi

Questa mattina l’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignore Andrea Bellandi, ha incontrato il Comitato per il progetto di realizzazione della tratta ferroviaria Eboli-Calitri-Pescopagano rappresentato dal presidente Giacomo Rosa e dagli altri membri Laura Piserchia, Domenica Robertiello e Calabrese Pietro. All’incontro erano presenti pure il sindaco di Eboli Massimo Cariello, il sindaco di Calitri Michele Di Maio, il sindaco di Santomenna Gerardo Venutolo, Michele Figliuolo in rappresentanza della Lega delle Autonomie e Vincenzo Marrazzo presidente dei Distretti Turistici della Campania.

L'incontro

All’Arcivescovo è stato illustrato il progetto e consegnato un documento/dossier Ferrovia Eboli-Calitri-Pescopagano. Bellandi ha potuto apprezzare le caratteristiche del progetto e l’utilità di una infrastruttura che mai, come in questo tempo, può concorrere all’ulteriore sviluppo economico e turistico di un territorio che rappresenta un distretto di indubbio interesse storico culturale. Ha anche ringraziato i primi cittadini, e i rappresentanti delle associazioni di categoria interessati dal progetto, per l’attenzione che dedicano ai cittadini del comprensorio e agli sforzi in opera per superare l’attuale periodo emergenziale ereditato dalla fase acuta della pandemia da Covid-19. L’incontro si è concluso in clima di serena collaborazione.

