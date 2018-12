Assalto al portavalori sul raccordo: resta chiuso il tratto di strada

Disagi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, tra Atripalda e Solofra: resta chiuso, infatti, il tratto di strada che stamattina è stato teatro dell'assalto al portavalori e dell'incendio di un veicolo in transito. Per interventi urgenti di ripristino della sede stradale danneggiata, dunque, il tratto è stato chiuso: il personale Anas è presente sul posto per coordinare le attività della circolazione in piena sicurezza e per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi.

L'avviso

